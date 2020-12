Arne Slot meteen belangrijkste kandidaat voor Feyenoord

Technisch directeur Frank Arnesen wil in dit stadium niet ingaan op de belangrijkste kandidaat voor de opvolging van Dick Advocaat. De Deen kan in een vroeg stadium al een keuze maken uit tal van trainers, die een avontuur in De Kuip zien zitten vanaf zomer 2021. Maar Arnesen zou zijn keuze al hebben gemaakt.

Saillant detail

Slot wordt sinds vorig jaar begeleid door niemand minder dan Mino Raiola. Een saillant detail, omdat Dirk Kuyt eerder meende dat hij in beeld was voor de vacature op het moment dat Advocaat zou vertrekken. En Kuyt wordt begeleid door voetbalmakelaar Rob Jansen, die al jaren niet op goede voet staat met Raiola.

Slot streek in Alkmaar neer in de zomer van 2017, twee jaar later werd hij hoofdcoach en volgde hij John van den Brom op. Hij zit inmiddels zevenenhalf jaar in het trainersvak en staat ook hoog op de verlanglijst bij Ajax op het moment dat Erik ten Hag vertrekt. Daar is echter op dit moment geen zicht op en dus maakt Feyenoord een goede kans om hem binnen te halen.

Afleiding

Slot weet dat hij nu belaagd wordt met vragen over Feyenoord. Dat begon al na de wedstrijd tegen Napoli. Slot counterde slim: „Ik denk als wij zo goed spelen als we doen, dat bijna elke speler in de belangstelling staat van welke club dan ook. En als elke speler dan op dit soort vragen in zou gaan, zou ik het heel vervelend vinden. Het zou namelijk afleiden van hetgeen waar we mee bezig zijn, namelijk met AZ heel goed presteren. Dus laat de trainer daar nou het hele goede voorbeeld aan geven door op geen enkele wijze daarop in te gaan totdat er wel iets is om te melden. Maar zolang er niets is, zul je van ons niks horen... Eh, zul je van mij niks horen.”

Slot is in elk geval een trainer die niet wil jokken. „Er is niks concreet. Als ik nu alsnog op deze insinuatie inga, ga ik toch de fout maken die ik van mijn spelers niet verwacht, dus ga ik het zelf ook niet doen.”

Bekijk hier de stand en het programma in de Eredivisie