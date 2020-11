Oranje treft kameraad van Wesley Sneijder op EK voetbal: ’Deze droom besef ik nog niet helemaal’

Goran Pandev wijst naar boven na zijn treffer. Ⓒ EPA

Goran Pandev schoot ’zijn’ Noord-Macedonië donderdag voorbij Georgië en naar het EK 2021. Voor de aanvaller van Genoa moet het toernooi de kroon op zijn bijzondere carrière worden. „Onze droom is uitgekomen”, zei de 37-jarige aanvaller, die in Tbilisi het enige doelpunt maakte in de finale van de play-offs.