Neymar wast handen in onschuld bij rechter: ’Ik onderteken alles wat van mijn vader moet’

Neymar ging in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Vier jaar eerder had de Spaanse club hem overgenomen van Santos uit Brazilië. Een rechtbank in Barcelona buigt zich deze week en ook volgende week over die transfer, waarbij fraude zou zijn gepleegd.

Een investeringsmaatschappij die destijds 40 procent van de transferrechten van Neymar bezat, zegt dat Barcelona en het kamp-Neymar hebben gefraudeerd met de transfersom. Er zouden tientallen miljoenen extra zijn overgemaakt naar een maatschappij waarvan de vader van de speler de eigenaar is.

Tegen Neymar is een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 10 miljoen euro geëist. Naast de Braziliaanse topvoetballer zijn ook onder anderen zijn ouders, hun bedrijf N&N en de oud-voorzitters Sandro Rosell en Josep Maria Bartomeu van FC Barcelona aangeklaagd. Neymar meldde zich maandagochtend voor het eerst in de rechtbank, enkele uren nadat hij PSG in Parijs aan een overwinning op Olympique Marseille had geholpen (1-0).