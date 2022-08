Chelsea meldt zich bij PSV voor Sangaré

De Ivoriaanse middenvelder verlengde eerder deze zomer zijn contract bij PSV, waarbij de vaste transferclausule van 37 miljoen euro werd bevroren. Daarmee sprak Sangaré de intentie uit om sowieso dit seizoen in Eindhoven te blijven, maar enkele uren voor de deadline zou Chelsea dat plaatje alsnog kunnen doen veranderen. De Londenaars zijn op zoek naar een middenveldversterking en schaken op meerdere borden.

Bij PSV is het transfergeweld nog volop aanwezig ondanks de naderende sluiting van de window. De Eindhovenaren versterkten zich op de laatste dag van de Nederlandse window nog met Anwar El Ghazi.

Behalve rond Sangaré is er ook nog volop beweging rond Cody Gakpo. Southampton probeert hem binnen te halen, terwijl op de achtergrond ook Leeds United op het vinkentouw zit indien aanvaller Daniel James wordt verkocht. Een complicerende factor is dat de window in Engeland nog tot 1 september middernacht open is, zodat PSV geen vervanger meer kan halen, als er voor Gakpo of Sangaré een niet te weigeren bod binnenkomt.