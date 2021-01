Othmane Boussaid bezorgt FC Utrecht primeur

Met het zondagsschot pakte FC Utrecht alsnog een verdiende overwinning. Die leek er lange tijd niet te komen door het onvermogen om de kansen te benutten. Een kwaal die dit seizoen al eerder de kop opstak. Door een gebrek aan effectiviteit kwam FC Utrecht eerder dit seizoen in een negatieve spiraal terecht. Een aantal wedstrijden op rij werden legio kansen gemist, waardoor er onnodig veel punten werden verspeeld. De aanvallers raakten steeds meer uit vorm en het gebrek aan productiviteit werd een obsessie. Sinds de uitwedstrijden tegen Ajax in de KNVB-beker (5-4 nederlaag) en FC Emmen (2-3 zege) leek dat probleem verholpen. In drie van de laatste vier wedstrijden werd tweemaal gescoord, alleen tegen Vitesse lukte dat niet.

Gemistekansenfestival

Maar tegen Sparta was het lange tijd weer een ouderwets gemistekansenfestival. Het begon al in de eerste minuut toen Bart Ramselaar een opgelegde scoringskans miste en hij zou veel navolging krijgen van ploeggenoten. De grootste misser was van Joris van Overeem, die de bal in vrijstaande positie over het Sparta-doel heen plaatste.

Na zijn goal tegen Heracles Almelo mocht Adrian Dalmau weer in de basis beginnen, maar het lukte FC Utrecht niet om de goaltjesdief in stelling te brengen. Omdat de Spanjaard fysiek niet opgewassen was tegen de krachtige Sparta-verdedigers kwam hij voetballend niet in het stuk voor, waardoor zijn inbreng uiterst gering was. Ook Gyrano Kerk had zijn dag niet. Het was allemaal net niet bij de aanvaller die in de tweede helft het veld moest ruimen voor Mimoun Mahi en teleurgesteld afdroop richting kleedkamer.

Waar FC Utrecht aanvankelijk het overwicht had en tenminste nog kansen creëerde, stelde Sparta daar weinig tegenover. De ploeg van trainer Henk Fraser dwong FC Utrecht-doelman Eric Oelschlägel nauwelijks tot een redding en werd alleen dreigend uit enkele stilstaande situaties.

Othmane Boussaid

Bij Sparta stonden in vergelijking met de 3-5 nederlaag van vorige week tegen PSV Abdou Harroui, Mario Engels en Dirk Abels in de basis in plaats van Bryan Smeets, Wouter Burger en Jeffry Fortes. Die laatste kwam snel weer in de ploeg door het geblesseerd uitvallen van Aaron Meijers.

In de loop van de tweede helft gooide Sparta de schroom van zich af en waren beide teams meer aan elkaar gewaagd. Met het inbrengen van Danzell Gravenberch en Reda Kharchouch aan Sparta-zijde en Boussaid, Mahi, nieuweling Remco Balk en routinier Urby Emanuelson aan FC Utrecht-zijde probeerden beide trainers iets te forceren. Het was Boussaid, de kleinste man op het veld, die met pas zijn tweede goal in FC Utrecht-dienst voor de Utrechtse driepunter zorgde: 1-0. Daardoor springt FC Utrecht over Sparta en SC Heerenveen heen naar de achtste plaats op de ranglijst.