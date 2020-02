Wüst neemt optie op zevende wereldtitel, Wijfje op medaillekoers

De 33-jarige Brabantse gaat na twee afstanden aan de leiding in het klassement. Ze begint zondag met een marge van 0,66 seconde op de Canadese Ivanie Blondin aan de 1500 meter. Melissa Wijfje staat verrassend derde in de algemene rangschikking, op 0,68 van haar landgenote.

Wüst reed op de 3000 meter de derde tijd: 4.02,60. Dat was na haar vierde plaats op de 500 meter (38,96) ruim voldoende voor de eerste plaats in de tussenstand. Blondin eindigde op de 3000 meter als tweede (4.02,54) en Wijfje reed de vierde tijd: 4.02,81. Antoinette de Jong staat in het klassement vijfde na haar vijfde plek (4.03,40) op de 3000 meter.

Titelhoudster Martina Sablikova won de 3000 meter met een tijd van 4.01,89. De Tsjechische reed echter een slechte 500 meter (achttiende in 40,30). Daardoor moet de vijfvoudig kampioene vooralsnog genoegen nemen met de tiende plek in de rangschikking, op 3,67 van Wüst.