Australian Open: Matwé Middelkoop strandt ook in gemengd dubbel

Middelkoop (38) en Perez (26) waren met een wildcard toegelaten. In de eerste ronde hadden ze verrassend het als derde geplaatste Amerikaans/Colombiaanse duo Nicole Melichar-Martinez/Robert Farah uitgeschakeld.

De Nederlandse dubbelspecialist was eerder met de Oostenrijker Philipp Oswald blijven steken in de eerste ronde van het mannendubbel. Middelkoop en Oswald beleven een moeizame start van hun samenwerking. In de aanloop naar de Australian Open wonnen ze slechts één partij.