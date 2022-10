Premium Het beste van De Telegraaf

Situatie bij Amsterdammers vergelijkbaar met 2011 toen Cruijff ingreep; Van alles mis in alle geledingen Analyse: ’Ajax heeft een nieuwe fluwelen revolutie nodig’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Teleurstelling bij Kenneth Taylor, die ook nog eens geblesseerd uitvalt bij Ajax. Ⓒ PROSHOTS

Slechts een wonder kan Ajax na de kansloze 4-2 nederlaag bij Napoli behoeden voor uitschakeling in de Champions League. Maar zelfs als de Nederlandse landskampioen zou overwinteren, is er intern zoveel mis bij Ajax dat het een kwestie van tijd is dat het voetbalbolwerk, dat Ajax de laatste tien jaar is geweest, instort als er geen actie wordt ondernomen om terug te grijpen naar het gedachtegoed van wijlen Johan Cruijff.