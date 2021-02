Erik ten Hag kiest voor AZ-variant tegen Lille

Premium Voetbal

Hoe die ene busrit van Club Brugge maar corona-slachtoffers blijft maken

Net toen Club Brugge dacht het coronavirus onder controle te hebben, vielen er woensdag met Charles De Ketelaere en Simon Mignolet twee nieuwe slachtoffers. Blauw-zwart zegt dat het alle mogelijke maatregelen neemt in het oefencentrum in Westkapelle. Het vermoeden is dat de twee besmet zijn geraakt ...