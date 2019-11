Opvallend: Van Lunteren (26) stopt bij Leeuwinnen

De Ajacied was de afgelopen jaren een vaste basisspeelster binnen het team van Sarina Wiegman en is bovendien slechts 26 jaar. Daarnaast beginnen over ongeveer negen maanden de Olympische Spelen in Tokio.

Van Lunteren was met Nederland actief op het EK van 2017 en het WK van afgelopen zomer, waarop de Leeuwinnen goud en zilver wonnen.

Het lijkt erop dat spelen in het nationale team niet meer in het leven van de voetbalster past. „Ik ga helaas stoppen bij Oranje. Ik heb er héél goed over nagedacht, maar ik zou mezelf en het team tekort doen, als ik er niet honderd procent voor kan gaan. Dus voor mij is het goed zo.”

Wiegman reageerde verrast op het besluit van haar rechtsback. „Desiree is uitgegroeid tot een vaste waarde voor Oranje. Dat zie je ook wel aan haar statistieken: ze heeft de afgelopen vijf jaar vrijwel geen interland gemist. Zij is zo’n speler waarvan je als trainer precies weet wat je eraan hebt, ze heeft een geweldige drive en is altijd bereid zich voor het team weg te cijferen.”

Afgelopen zomer keerde Van Lunteren na een jaar bij SC Freiburg terug bij Ajax. Ze kende een zware tijd in Duitsland, waar ze zich eenzaam voelde. Ze was dan ook blij te kunnen terugkeren in Amsterdam.

„Ik was vaak alleen en vroeg mezelf geregeld af: voor wie doe ik dit eigenlijk? Nou, niet voor mezelf. Achteraf gezien ben ik gewoon driekwart jaar ongelukkig geweest. Je bent in het buitenland vaak alleen. Dat vergeten mensen wel eens.”