Jeffrey Gouweleeuw zorgt met Augsburg voor megastunt en verslaat Bayern München

Ondanks dat Bayern het meeste balbezit had, deed de ploeg daar veel te weinig mee. Halverwege de eerste helft kwam Augsburg dan ook op voorsprong via Mads Pedersen. Hij werkte de bal snoeihard tegen de touwen en liet Manuel Neuer compleet kansloos.

Bayern leek niet wakker geschud door de tegengoal, want tien minuten voor rust kopte André Hahn de 2-0 binnen. Hoewel Neuer het leer nog met zijn vingertoppen raakte, kon hij de goal niet meer voorkomen. Nu leken de alarmbellen wel af te gaan bij de landskampioen, want drie minuten later bracht Robert Lewandowski zijn ploeg weer terug in de wedstrijd.

Augsburg trok zich in de tweede helft terug op eigen helft en probeerde met man en macht de gelijkmaker te voorkomen. Bayern kreeg genoeg mogelijkheden, maar in de afronding ging het steeds mis.

