Al-Rajhi boekt eerste thuiszege in Dakar Rally

Yazeed Al-Rajhi Ⓒ REUTERS

Yazeed Al-Rajhi heeft de zevende etappe in de Dakar Rally in Saudi-Arabië bij de auto's gewonnen. Het was de eerste zege op eigen bodem voor de Saudische rijder van Toyota. Hij klokte in de 453 kilometer lange proef van Ha'il naar Sakaka een tijd van 4 uur, 21 minuten en 59 seconden.