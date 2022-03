Taylor Fritz maakt in finale Indian Wells einde aan bizarre zegereeks Rafael Nadal

Liefst twintig wedstrijden op rij was de Spanjaard, die in januari op de Australian Open zijn 21ste grandslamtitel veroverde, ongeslagen.

In de finale leek de 35-jarige voormalig nummer een van de wereld niet helemaal fit. Hoewel Nadal eerder in het toernooi nog diepe indruk maakte met klinkende zeges, slopen er tegen de 24-jarige Fritz veel meer fouten in zijn spel. Hij moest de eerste set dan ook aan de Amerikaan laten: 3-6. Maar ook Fritz was niet helemaal fit.

In het tweede bedrijf brak Nadal als eerst door de service van zijn tegenstander. Maar lang kon hij hier niet van genieten. Fritz brak direct terug en maakte er weer een gelijke stand van in de tweede set.

Nadal kreeg bij een stand van 2-2 weer een aantal breekpunten, maar Fritz kwam op dat moment met zijn beste tennis op de proppen en wist de game alsnog uit het vuur te slepen. Het ging daarna lange tijd gelijk op, maar bij een stand van 5-4 in het voordeel van de Amerikaan kreeg hij op de service van Nadal zijn eerste wedstrijdpunt. De Spanjaard wist er met een mooi punt weer deuce van te maken en de game vervolgens uit het vuur te slepen: 5-5.

Een game later was het Nadal die breekpunten kreeg op de service van Fritz. De Spanjaard wist deze ook niet te benutten en dus moest hij opnieuw serveren om in de wedstrijd te blijven. Dit lukte Nadal en een tiebreak moest de beslissing in de tweede set brengen.

Hierin liep Fritz al snel uit naar een 3-1 voorsprong. Nadal weigerde de handdoek in de ring te gooien, pakte drie punten op rij en keek plots tegen een voorsprong aan. Fritz trok de stand weer gelijk, maar moest daarna toch weer toestaan hoe Nadal een servicepunt van hem afsnoepte.

Een misser van Nadal trok de stand in de tiebreak wederom gelijk en bij een stand van 6-5 in het voordeel van de Amerikaan kreeg Fritz zijn tweede wedstrijdpunt. Nu was het wel raak en met 6-3, 7-6 maakte hij een einde aan de zegereeks van Nadal.