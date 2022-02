Premium Het beste van De Telegraaf

Onderbroekenlol en hevige spanning Tegenpolen Kjeld Nuis en Thomas Krol maken zich op voor titanenstrijd

Door Willem Held en Nick Tol Kopieer naar clipboard

Thomas Krol en Kjeld Nuis Ⓒ HH/ANP

PEKING - De één is regerend olympisch kampioen op de 1500 meter, vertelt vermakelijke verhalen en is flamboyant. De ander is wereldkampioen op dit koningsnummer, ingetogen en olympisch debutant. De tegenpolen Kjeld Nuis en Thomas Krol zijn dinsdag in Peking voorname kandidaten voor goud bij deze titanenstrijd. Een dag voor de race vertellen ze over onderbroekenlol en over zuur, dat uit je oren kan spuiten.