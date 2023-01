Eerste Nederlandse sportzege van 2023: Van Empel verpulvert concurrentie in Baal

Al na twee ronden was het duidelijk dat Van Empel de oliebollen een stuk beter had verteerd dan haar concurrenten. Lucinda Brand was op dat moment de eerste achtervolger op al meer dan driekwart minuut.

Zodoende ging Van Empel onbedreigd naar de winst. Alsof het een trainingsritje betrof kwam ze voor alweer de elfde keer dit seizoen juichend over de streep. Brand arriveerde op 2 minuten achterstand. Ceylin del Carmen Alvarado maakte er een volledig Nederlands podium van door als derde te finishen op 2.27 van winnares Van Empel.

Rentree

De veldrit in Baal was een goede test voor Van Empel, die twee weken na haar pijnlijke val in de wereldbeker van Val di Sole haar wedstrijdrentree maakte. „Ik hoop dat ik een beetje een indicatie krijg van hoe ik ervoor sta voor de komende wereldbekers”, zei de 20-jarige op Sporza voor aanvang van de race op nieuwjaarsdag, de deel uitmaakt van de reeks om de X2O Trofee.

Van Empel maakte in de Belgische veldrit tevens haar debuut bij haar nieuwe ploeg Jumbo-Visma. „Ik heb daar lang naar uitgekeken. Het is mooi dat ik nu bij het beste WorldTour-team bij de mannen mag rijden”, zei de wielrenster, die dit seizoen al tien zeges boekte. „Ik hoop dat er nog een moment komt dat ik het wat kan laten bezinken, want het is een bizar seizoen. Ik kan nu nog maar moeilijk beseffen, omdat ik er week na week moet staan.”