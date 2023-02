Griekspoor grijpt naast finale ABN AMRO Open

Griekspoor kan de deur in Ahoy zaterdagavond desondanks met een goed gevoel achter zich dichttrekken. Amper een week geleden twijfelde de 26-jarige tennisser of hij überhaupt in actie kon komen in Rotterdam. Een enkelblessure liet hem serieus twijfelen, maar hij heeft zich uitstekend herpakt. Het bereiken van de halve finale is dan ook een prestatie waar hij trots op kan zijn, zeker gezien het sterke deelnemersveld.

Gewaarschuwd

Griekspoor was voorafgaand aan de halve finale gewaarschuwd. Hij wist als geen ander dat hij tegen Sinner uit een ander vaatje zou moeten tappen dan een dag eerder tegen Gijs Brouwer. De 21-jarige Italiaan verkeert namelijk in bloedvorm en blaakt van het zelfvertrouwen. Vorige week schreef hij nog het ATP-toernooi van Montpellier op zijn naam.

Maar ook Griekspoor begon vol vertrouwen aan de halve finale. De pupil van Kristof Vliegen is dit jaar uitstekend uit de startblokken geschoten. In januari won hij in het Indiase Pune zijn eerste ATP-toernooi en op de Australian Open reikte hij tot de derde ronde.

Spanning

De twee schotelden het publiek een heerlijke partij voor en trakteerden op prachtige slagenwisselingen vanaf de baseline. De Nederlander was duidelijk niet bang om de rally aan te gaan met de huidige nummer veertien van de wereld.

In de eerste set waren de twee duidelijk aan elkaar gewaagd. Bij een stand van 4-5 in het voordeel van de Italiaan, begon de druk er steeds meer op te staan bij Griekspoor. Hij hield zijn servicegame, klampte aan, maar twee games later, bij 5-6, moest hij wederom serveren om in de set te blijven. Maar juist toen haperde de eerste service van Griekspoor, waardoor Sinner het initiatief naar zich toe kon trekken. Op zijn eerste breekpunt sloeg hij direct toe en hengelde de eerste set binnen: 5-7.

Achtervolging

Griekspoor moest dus in de achtervolging in het tweede bedrijf. Maar ondanks het mindere eerste servicepercentage van zijn tegenstander kwam hij niet in de buurt van een breekkans. Sinner lukte het overigens ook niet om door te drukken en dus moest een tiebreak de beslissing brengen in de tweede set. Het publiek ging als een blok achter hun landgenoot staan en de spanning nam per punt toe. Het leverde een fantastische tiebreak op, maar het was Sinner die aan het langste eind trok: 7-6 (5).

Voor Griekspoor betekent zijn nederlaag pas zijn tweede verliespartij van het seizoen. Door zijn prestaties in Ahoy gaat hij zijn beste ranking ooit (44e) verbeteren.

Sinner, die al in het bezit is van 7 ATP-titels, neemt het zondag om 15.30 uur in de eindstrijd op tegen de Rus Daniil Medvedev.