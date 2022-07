Miedema neemt Leeuwinnen bij de hand in ’uitzwaaiduel’ tegen Finland

Oranje begint het EK volgende week zaterdag in Sheffield tegen Zweden, de verliezend finalist van vorig jaar op de Olympische Spelen. De voetbalsters, die in Engeland hun titel verdedigen, spelen daarna in groep C tegen Portugal (13 juli) en Zwitserland (17 juli). De Finse vrouwen doen ook mee aan het EK.

Vorige week ging de ploeg van Parsons in een oefeninterland met maar liefst 5-1 onderuit tegen Engeland, dat onder leiding staat van Sarina Wiegman en tot de favorieten behoort op het EK. De voetbalsters wonnen dinsdag in Enschede in de WK-kwalificatie wel met 3-0 van Belarus.

Parsons stuurde tegen Finland zijn beoogde basisploeg voor het EK het veld in, met de na langdurig blessureleed weer fitte Daniëlle van de Donk als schaduwspits achter de aanvalsters Jill Roord, Miedema en Lieke Martens. Voor de aftrap kreeg Sherida Spitse uit handen van KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee een gouden schaal, omdat ze tegen Engeland haar tweehonderdste interland speelde.

Miedema trefzeker

Miedema opende na een half uur de score. De spits van Arsenal werd aangespeeld door Jackie Groenen, dribbelde het strafschopgebied in en schoot de bal strak in de hoek. In de 70e minuut was Miedema opnieuw trefzeker, uit een zelf opgezette aanval. Ze kreeg de bal in het zestienmetergebied terug van de ingevallen Victoria Pelova en passeerde de Finse keepster.

"Het was niet altijd even goed, maar we hebben in de afgelopen drie wedstrijden wel stappen gemaakt", zei Miedema bij de NOS. "Tegen Zweden moeten we er gewoon staan. Of we er klaar voor zijn? Dat hoop ik wel." Miedema nadert inmiddels de mijlpaal van honderd goals in Oranje. "Wie weet komt die komende zomer al."