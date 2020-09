Memphis Depay moet bij FC Barcelona tandem vormen met Lionel Messi

Memphis Depay in duel met Lionel Messi, zijn toekomstig ploeggenoot. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Memphis Depay wordt de nieuwe partner van Lionel Messi in de spits van FC Barcelona. De Nederlandse international wordt in Catalonië herenigd met trainer Ronald Koeman, die hem aan de gang kreeg bij Oranje. Het nieuwe spitsenkoppel moet in stelling gebracht worden door Depays collega-international Frenkie de Jong. Barça hoopt de deal zo snel mogelijk officieel te bevestigen en Depay te presenteren in Camp Nou.