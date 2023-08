VIDEO Fransman woedend over de finish na regelwijziging voor Van der Poel: ’Walgelijk’

Koretzky zag hoe de Internationale Wielerunie plotseling een wijziging doorvoerde in de startvolgorde. Renners uit de top 20 van het wegwielrennen mochten namelijk enkele rijen naar voor opschuiven op de startrijen. Daardoor moest Koretzky plots achter namen als Pidcock, Van der Poel en Peter Sagan starten. Dat kostte hem naar eigen zeggen een WK-medaille of zelfs meer. Hij kwam op 43 seconden achterstand binnen van Pidcock, op 11 seconden van het brons.

„Het is helemaal niet eerlijk, het is walgelijk. Er zijn geen andere woorden voor”, foeterde hij in een interview met L’Équipe. „Als ik op de vijfde startrij start met Pidcock kan ik met hem vechten voor de overwinning. Nu verlies ik twintig seconden van bij de start. Het is alsof ik op de weg ga rijden en ze mij vijf kilometer voor het peloton laten vertrekken. Ik ben nu enorm teleurgesteld. Ik heb laten zien dat ik bijna net zo sterk was als hij. De inspanning die ik moet leveren aan het begin van de wedstrijd, om weer tot bij de kop van de koers te komen, is degene die ik niet kan leveren aan het einde. Het heeft een walgelijk niveau bereikt. Ik denk dat iedereen het probleem ziet. Het is niet normaal, niet legitiem. De UCI heeft echt vragen te stellen. We vechten allemaal het hele jaar om te trainen, vooruitgang te boeken en dan beginnen we niet allemaal op gelijke voet.”

Koretzky vond het dan ook nodig om een duidelijk signaal naar de UCI te storen. Hij kwam met de duimen naar beneden en een wegwerpgebaar de streep over.

Steun van Pidcock

Zondagochtend kreeg Koretzky ook steun van kersvers wereldkampioen Tom Pidcock, die zelf ook vind dat die plotse wijziging absurd was. „Ik wilde niet betrokken worden in deze ’shitshow’”, stelt de Brit op sociale media. „Ook al heb ik zelf voordeel gehaald uit die reglementswijziging, ben ik er absoluut niet mee eens. Deze regel is er ook niet gekomen door mijn toedoen of dat van mijn team”, aldus Pidcock.

Zo’n reglementswijziging kan volgens Pidcock wel, maar de periode waarop kan niet door de beugel voor de kersverse wereldkampioen. „Ik heb 3 weken van mijn Tourvoorbereiding opgeofferd om UCI-punten te sprokkelen voor dit WK”, aldus Pidcock. In het vooruitzicht dat hij die punten nodig had voor een gunstige positie op de startgrid van dat WK. Maar door die late reglementswijziging had Pidcock die dus eigenlijk niet moeten rijden. Door zijn ranking op de weg startte hij sowieso vooraan, waar ook Mathieu van der Poel stond. De Nederlander had al twee jaar geen mountainbike-race meer gereden...

En dus is het vooral die last minute wijziging die Pidcock frustreert. „Als je een reglement aanpast, doe dat dan in het begin van het jaar”, stelt Pidcock. „Op dat vlak steun ik de vertegenwoordigers van de mountainbikers.” Pidcock vindt dus dat die terecht gefrustreerd zijn na de beslissing van de UCI. AL zal dat voor Victor Kortetzky maar een schrale troost zijn.