Schreuder prijst Bosz na Nederlandse clash

Peter Bosz (l.) en Alfred Schreuder zaten vroeger bij elkaar in de kleedkamer bij Feyenoord en treffen elkaar nu als trainer in de Bundesliga. Ⓒ FOTO’S EPA & BSR/SOCCRATES

LEVERKUSEN - Door de verwaterde status van het Nederlandse trainersgilde in het buitenland zijn confrontaties tussen twee Nederlandse coaches in de grote Europese competities zeldzaam geworden. En dan is het helemaal bijzonder als bij zo’n schaarse ontmoeting twee trainers elkaar treffen die als speler nog bij elkaar in de kleedkamer hebben gezeten, zoals zaterdag het geval was bij Peter Bosz (Bayer 04 Leverkusen) en Alfred Schreuder (TSG 1899 Hoffenheim).