Van der Sar drukt geruchten de kop in

„Ik heb het naar mijn zin bij Ajax, waar ik bovendien algemeen directeur ben, in plaats van technisch directeur. Ik kijk ernaar uit om Ajax terug te brengen naar de Europese top. We hebben vorig seizoen aan dat niveau geroken en gaan ons best doen om daar te blijven.”

Manchester United is een van de weinige Premier League-clubs zonder technisch directeur. Vice-voorzitter Ed Woodward is verantwoordelijk voor het transferbeleid, maar echt indruk heeft hij de afgelopen jaren niet gemaakt.

Edwin van der Sar deed tijdens de Vincent Kompany Testimonial mee met een team vol Premier League-legends. Ⓒ BSR Agency

United lijkt sinds het vertrek van de legendarische coach Sir Alex Ferguson in 2013 volledig de weg kwijt. De club eindigde sindsdien een keer als tweede in de Premier League, maar moest het voor de rest doen met vierde, vijfde, zesde en zevende plekken. Zelfs Louis van Gaal en José Mourinho konden de gevallen grootmacht niet definitief uit het slop trekken.

Van der Sar staat er evenals zijn Ajax-collega Marc Overmars, die zich ontfermt over de voetbalzaken, goed op in Engeland. De succesvolle Champions League-campagne van vorig seizoen en de miljoenentransfers van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt hebben veel indruk gemaakt.

Ajax-directeuren Mark Overmars en Edwin van der Sar vieren de uitschakeling van Juventus in de achtste finale van de Champions League. Ⓒ ANP

Van der Sar heeft een verleden bij Manchester United, waar hij tussen 2005 en 2011 onder de lat stond. Hij hielp de club in 2008 hoogstpersoonlijk aan de voorlopig laatste eindzege in de Champions League, door in de finale in Moskou in de beslissende penaltyreeks een strafschop van Nicolas Anelka te stoppen. Daardoor won niet Chelsea, maar United de Cup de Grote Oren. Bovendien werd Van der Sar vier keer landskampioen met The Red Devils.