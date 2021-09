Live: Kan Koeman uit bij Cadiz zege pakken met Barcelona?

Volg het duel hier op de voet voor alle statistieken, tussenstanden en doelpuntenmakers

Trainer Ronald Koeman geeft de nieuweling in het mogelijk al cruciale duel een plaats in de basis, waar hij eerder in de week tegen Granada (1-1) nog invaller was. Ook Frenkie de Jong staat in de opstelling, evenals Memphis Depay, maar dat is minder verrassend.

Koeman staat in het nog maar net begonnen seizoen alweer onder druk, na de nederlaag in de Champions League tegen Bayern München en het matige thuisduel met Granada, beide op eigen veld.