Lieke Klaver verbreekt 33 jaar oud Nederlands record 200 meter

Eerder op de dag was Klaver heel even ook Nederlands recordhoudster op de 400 meter. Haar tijd van 51.48 werd echter kort daarna verbroken door Femke Bol (50.96). Els Vader (61) die ongeneeslijk ziek is reageert vanuit haar woonplaats Culemborg: „Eindelijk is het dan gebeurd. Fijn dat ze vandaag dan toch nog zelf ook een Nederlands record pakt. Ik had gedacht dat Nicky van Leuveren, die in 2016 al 23.39 liep, het eerder zou verbreken. Ik ben echt blij voor Lieke.”

Op de Europese Kampioenschappen Indoor, begin maart in het Poolse Torún, staat de 200 meter niet op het programma. Het is een aantal jaar geleden van de internationale kampioenschappen afgevoerd, omdat de ruimere buitenbanen te veel voordeel opleveren ten opzichte van de krappe binnenbanen. In de buitenlucht staat de afstand nog onverkort op het programma. Dafne Schippers werd daarop in 2015 en 2017 wereldkampioene.