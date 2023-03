Wilco Kelderman verlaat Tirreno na val

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Odermatt haalt algemene wereldbeker binnen

14.04 uur: De Zwitserse skiër Marco Odermatt heeft voor het tweede jaar op rij de algemene wereldbeker gewonnen. Odermatt stelde de eindzege veilig in de Sloveense plaats Kranjska Gora, waar hij twee dagen achter elkaar de reuzenslalom op zijn naam schreef. De 25-jarige Zwitser is nu door niemand meer in te halen in het algemeen klassement.

De olympisch kampioen van Beijing op de reuzenslalom en tweevoudig wereldkampioen was in Kranjska Gora de snelste in de eerste run en consolideerde zijn positie in de tweede run. Odermatt bleef de Noor Henrik Kristoffersen 0,32 seconde voor. De Fransman Alexis Pinturault eindigde als derde op 0,70.

Odermatt haalde vorige week in Aspen (Colorado) al de wereldbeker op de super-G binnen. Hij verzekerde zich in Slovenië ook van een kleine kristallen bol als winnaar van het klassement op de reuzenslalom. De alpineskiërs sluiten het seizoen komende week af in Soldeu in Andorra.

Brons voor driebanders op WK landenteams

12.59 uur: Het is Dick Jaspers en Jean-Paul de Bruijn niet gelukt om de finale te bereiken van het 35e wereldkampioenschap driebanden voor landenteams.

In het Duitse Viersen verloor het duo in de halve finale van het sterke Turkse team bestaande uit de regerend wereldkampioen Tayfun Tasdemir en Semih Sayginer.

Jaspers verloor van Sayginer met 40-30 in 23 beurten en Jean Paul de Bruijn kwam één punt tekort tegen Tasdemir en verloor met 40-39 in 26 beurten.

Kelderman niet meer gestart in Tirreno-Adriatico

12.51 uur: Wilco Kelderman is niet meer van start gegaan in de zevende en laatste etappe van Tirreno-Adriatico. De Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma kwam zaterdag ten val en later op grote achterstand binnen. Kelderman verspeelde daarmee een goede positie in het klassement.

„Helaas kan Wilco vandaag niet meer starten vanwege de consequenties van de val. Beterschap”, meldt de ploeg op Twitter. Jumbo-Visma raakte zaterdag ook al Dylan van Baarle kwijt, die afstapte wegens fysieke klachten. Primoz Roglic, de Sloveense kopman van de ploeg, verdedigt op de slotdag zijn leidende positie in het klassement. De laatste etappe is een vlakke rit met start en finish in San Benedetto del Tronto.

Abdi komt met Belgisch record op halve marathon naar Rotterdam

12.10 uur: Een maand voor de marathon van Rotterdam heeft atleet Bashir Abdi het Belgisch record op de halve marathon verbeterd. De 34-jarige Abdi legde in zijn woonplaats Gent als eerste Belg een halve marathon binnen een uur af. De geboren Somaliër, vriend en trainingsgenoot van de Nederlander Abdi Nageeye, finishte in 59 minuten en 51 seconden. Abdi haalde 27 seconden af van het nationale record dat sinds 1997 met 1.00.18 op naam stond van Mohammed Mourhit.

Op 16 april staan Abdi en Nageeye aan de start van de marathon van Rotterdam. De Belg heeft al aangekondigd zijn eigen Europees record op de hardloopklassieker (2.03.36) te willen aanvallen. Abdi liep dat record in het najaar van 2021 in Rotterdam. Vorig jaar zegevierde Nageeye in Rotterdam in een Nederlands record van 2.04.56.

’Abdi en Abdi’ waren op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio wereldnieuws, toen Nageeye naar het zilver liep in Sapporo en hij Abdi in de slotkilometer meesleepte naar het brons.

Curry leidt Warriors naar zege op NBA-koploper Bucks

09.34 uur: Onder aanvoering van Stephen Curry hebben de basketballers van Golden State Warriors in de NBA een zwaarbevochten overwinning geboekt op Milwaukee Bucks. De regerend kampioen van de NBA versloeg de best presterende ploeg van dit seizoen na verlenging met 125-116. Curry maakte 36 punten, waarvan 20 in de laatste 2 minuten van de reguliere speeltijd en de verlenging.

De 34-jarige Amerikaan maakte onlangs zijn rentree na weken afwezigheid vanwege een blessure. In zijn eerste wedstrijd voor eigen publiek pakte Curry de hoofdrol. Met minder dan 2 minuten op de klok, keken de Warriors tegen een achterstand van 108-100 aan. Curry gooide daarna echter vrijwel alles raak en voorkwam bij een gelijke stand (111-111) in de slotseconden met een ’block’ dat Jrue Holiday de ploeg uit Milwaukee alsnog aan de winst zou helpen. In de verlenging pakte de thuisclub dankzij Curry en Klay Thompson de overwinning.

Bij Milwaukee Bucks ontbrak topscorer Giannis Antetokounmpo opnieuw vanwege een blessure aan zijn rechterhand. De Bucks blijven met 48 overwinningen tegenover 19 nederlagen aan kop staan in het oosten. Achtervolger Boston Celtics boekte de 47e zege van het seizoen tegen Atlanta Hawks: 134-125. Jayson Tatum kwam tot 34 punten en pakte 15 rebounds.