Vaclav Cerny in Wolfsburg voor afronding droomtransfer

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Vaclav Cerny. Ⓒ ANP/HH

Vaclav Cerny krijgt zijn droomtransfer naar VfL Wolfsburg. De Tsjechische aanvaller van FC Twente is donderdag met zijn familie naar de Volkswagenstad gereisd, melden bronnen in Duitsland, omdat de clubs elkaar naderen in de onderhandelingen over een transfersom.