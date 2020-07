Bekritiseerde KNAF-voorzitter Peter Dorn trekt conclusies

Dorn was sinds 1 januari 2015 preses van de autosportbond. Eind juli wordt zijn vertrek tijdens een algemene ledenvergadering geformaliseerd. De voorzitter liet dinsdag tijdens een overleg met de voorzitters van de verschillende race-secties na interne druk weten ermee op te houden.

Het vertrek van Dorn komt niet als een verrassing. Er is al langere tijd veel onvrede over de manier waarop de KNAF wordt bestuurd. Begin oktober 2019 kraakten voormalig bondscoaches Giedo van der Garde en Gerard Grouve al het beleid rondom het talentenprogramma van de KNAF, Talent First. Tegelijkertijd vochten Dorn en vicevoorzitter Hans Hugenholtz jr. elkaar de tent uit. Hugenholtz werd begin dit jaar opzijgeschoven, maar zijn definitieve vertrek zou onder de pet gehouden worden. Dat had mede te maken met de komst van de Formule 1 naar Nederland, al werd die Grand Prix op Circuit Zandvoort zoals bekend voor dit jaar geannuleerd. In mei kwam de breuk toch naar buiten, omdat Dorn zich via een persbericht en bijzondere videoboodschap distantieerde van uitspraken die Hugenholtz had gedaan bij radiostation BNR.

Dorn werd door insiders kwalijk genomen dat hij zich zou omringen door ’vriendjes’ en geen enkele feeling zou hebben met de autosport, in tegenstelling tot zijn voorgangers. Ook zou hij solistisch te werk gaan en overal een vinger in de pap willen hebben. De preses – in het dagelijks leven jurist – heeft zich daar desgevraagd altijd fel tegen verzet. „Zulke verhalen zijn schadelijk voor de bond en ver onder de gordel”, aldus Dorn eerder. Hij voelde zich gesteund door enkele bestuursleden, maar de groep criticasters binnen de sport bleek vele malen groter. Van enig draagvlak was geen sprake meer.

De komende weken zal een interim-bestuur gestalte moeten krijgen. „Wie Peter Dorn gaat opvolgen, is nog niet bekend”, vertelt een insider. „Maar veel slechter dan het was, kan het niet worden. Het gevoerde beleid van de afgelopen jaren heeft de Nederlandse autosport in gevaar gebracht.”

Dorn stelt desgevraagd alleen dat hij ’nog geen wijziging op de KNAF-website heeft zien staan’.