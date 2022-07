Premium Het beste van De Telegraaf

’Fabio zit weer in het zadel, om te winnen...’ Buitenlandse media over prachtzege Jakobsen: ’Een echte verlossing’

Fabio Jakobsen als winnaar op het podium. Ⓒ ANP/HH

Ook in de buitenlandse media werd vanzelfsprekend stilgestaan bij de sprookjeszege van Fabio Jakobsen in de tweede Tour-rit bijna twee jaar na zijn verschrikkelijke val in de Ronde van Polen. Het Italiaanse Gazzetta dello Sport vatte het samen: „Fabio zit weer in het zadel, om te winnen...”