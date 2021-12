Lidewij Welten: ’De revalidatie was een emotionele rollercoaster’

Eenmaal in staat om zelf te rijden, verbleef de hockeyster weken alleen in een hotel in Almere. Ze bekeek er de documentaire van Memphis Depay, over diens kruisbandblessure. „Ik vond het interessant of ik overeenkomsten kon vinden tussen zijn en mijn revalidatie.”

Contact met de buitenwereld had ze afgesloten. „Om te voorkomen dat de pers er zou opduiken. Ik wilde mijn kop in het zand steken en vol gas gaan met wat ik moest doen. Dat vond ik prettig.” Tweemaal daags was Welten op de praktijk. Iedere dag sloeg ze aan het rekenen. Haalde ze het wel of haalde ze het niet? „Die vraag heb ik duizenden keren aan Rik en Camiel gesteld. Ik was op zoek naar bevestiging. De hele dag. Naast revalideren had ik ook niet zoveel te doen. En ik snakte naar positief nieuws.”

„Opgeven is nooit een optie geweest. De revalidatie was een emotionele rollercoaster. Na Tokio ben ik nog lang onrustig geweest, ben er tijden in blijven hangen. Pas eind september voelde ik me weer de oude. Wat ik had meegemaakt was next level topsport.”

Behandelwijze stelt traditionele kijk ter discussie

Dat de behandelwijze van Fysiopraktijk ’Veel Beter’ geen moderne kwakzalverij is, blijkt onder andere uit de samenwerking die het bedrijf heeft met enkele grote buitenlandse voetbalclubs en nationale en internationale topsporters. „Het feit dat een gerenommeerde orthopeed als professor Gino Kerkhoffs zijn medewerking hieraan verleent, zegt genoeg”, stelt fysiotherapeut Camiel van Druten.

Want: „Professor Kerkhoffs ziet wat voor herstel er plaatsvindt. Dat is voor zijn eigen onderbouwing ook zo. Vandaar die wekelijkse MRI en evaluatie, daarmee kan hij andere orthopeden die sceptisch naar onze werkwijze kijken, aantonen dat het werkt”, vervolgt Van Druten. „Kerkhoffs staat open voor vernieuwing, heeft een nieuwsgierigere en wetenschappelijkere blik. Hij wil mee in het traject.”

Dat heeft voor discussies gezorgd, weet Rik Tacken. „In het Amsterdam Universitair Medisch Centrum is er inmiddels een heel kenniscentrum ’gescheurde hamstringpezen’, een blessure die heel erg in de aandacht staat.”

Drievoudig olympisch kampioene Lidewij Welten, die al haar medische gegevens openbaar heeft gemaakt: „Het is iets heel gaafs. Daarbij is het geen ’mazzel’ geweest.” Van Druten: „Ik heb van specialisten de opmerking gekregen dat zij ’Arjen Robben óók hadden gezien’. Die was in 2010 ook zonder een operatie opgelapt, maar lag er na het WK wel een half jaar uit. Maar Lidewij is sterker teruggekomen en heeft na Tokio alle wedstrijden bij Den Bosch gespeeld, terwijl er op voorhand werd gesuggereerd dat haar revalidatie niet zou kunnen slagen. Ja, onze behandelwijze stelt de traditionele aannames ter discussie. Op dit soort informatie zit een hoop mensen dan ook niet te wachten.”