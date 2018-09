Locadia ziet 2017 in mineur eindigen

Locadia wist zondagmiddag in de ArenA al direct dat het mis was, toen hij na een duel met Matthijs de Ligt ter aarde stortte en naar zijn linkerhamstring greep. Een scan liet maandag een flinke spierscheuring zien. Het lijkt erop dat Locadia zelfs enkele maanden niet beschikbaar is. Daardoor mist hij niet alleen de laatste vier wedstrijden van dit kalenderjaar, maar ook de herstart van de Eredivisie.

Bittere pil

Dat is niet alleen voor Locadia zelf, maar voor heel PSV een bittere pil. De multifunctionele spits manifesteert zich dit seizoen zowel binnen als buiten de lijnen als een voorbeeldprof en heeft al negen keer gescoord, waarvan zeven keer buitenshuis. Tot het fatale duel met Ajax heeft Phillip Cocu hem dit seizoen alleen tegen Heracles eerder naar de kant gehaald, vanwege een (lichte) enkelblessure. Het geeft aan hoeveel vertrouwen de trainer van PSV heeft in zijn aanvaller, die uit het niets iets kan forceren. Cocu noemt zijn leergierige spits zelfs een voorbeeld voor andere spelers in Nederland om niet te vroeg naar het buitenland te vertrekken en juist in de Eredivisie genoeg ervaring op te doen.

Locadia (24) heeft populair gezegd een zogenaamde ’klik’ met Hirving Lozano, die zijn maatje voorin nu dus ziet wegvallen. De Mexicaanse topaankoop van PSV kan het net de laatste weken overigens ook steeds moeilijker vinden. In de laatste vijf wedstrijden heeft hij alleen tegen Excelsior (1-2) gescoord.

Streep door rekening

Toch is de blessure van Locadia ontegenzeggelijk een fikse streep door de rekening. Het maakt de komende weken – te beginnen woensdagavond op bezoek bij FC Groningen – de weg vrij voor Luuk de Jong en Steven Bergwijn.