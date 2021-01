Athletic Bilbao ontslaat coach na overwinning

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Athletic Bilbao ontslaat trainer Garitano na zege

18.15 uur: De directie van Athletic Bilbao gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Na een dienstverband van ruim twee jaar is Gaizka Garitano uit zijn functie gezet. Dat gebeurde enkele uren na de thuiszege (1-0) in La Liga tegen Elche CF.

Athletic Bilbao neemt met 21 punten uit zeventien duels momenteel de negende plek in op de ranglijst. De opvolger van Garitano is nog niet bekend.

Skispringen: Kamil Stoch neemt met zege in Innsbruck leiding in Vierschansentournee

16.21uur: De Poolse Kamil Stoch heeft de leiding genomen in de Vierschansentournee door de derde wedstrijd in Innsbruck te winnen. De 33-jarige Pool, drievoudig olympisch kampioen, was met afstand de beste op de Oostenrijkse schans. Stoch sprong 127,5 en 130 meter ver, goed voor een puntentotaal van 261,6.

De Sloveen Anze Lanisek eindigde na sprongen van 127,5 en 123,5 meter als tweede met 249,6 punten. Dawid Kubacki, landgenoot van Stoch en vorig jaar winnaar van de Vierschansentournee, werd derde met 248,3 punten (126 en 127 meter). Kubacki had op nieuwjaarsdag de wedstrijd in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Stoch werd toen vierde. Hij begon de tournee in Obersdorf met een tweede plaats.

„Dit was een geweldige dag”, zei de Pool na zijn zege in Innsbruck. „Een beloning voor al mijn harde werk.” Stoch nam de leiding in het klassement over van de Noor Halvor Egner Granerud, die niet verder kwam dan de vijftiende plek. De Pool gaat de finale van woensdag in Bischofshofen in met 15,2 punten voorsprong op Kubacki. Hij won de Vierschansentournee al in 2017 en 2018.

Badminton: Beste speler ter wereld besmet met coronavirus

15.39 uur: De beste badmintonner ter wereld, de Japanner Kento Momota, heeft positief getest op het coronavirus. De volledige Japanse ploeg slaat daarom deze maand de twee toernooien in Thailand over waarmee de World Tour wordt hervat. De Japanners zouden zondag naar Bangkok vliegen.

Voor vertrek werd iedereen op de luchthaven van Tokio getest op het coronavirus. De 26-jarige Momota zou in Bangkok zijn rentree maken in de World Tour na tien maanden afwezigheid. Momota, tweevoudig wereldkampioen, was in februari 2020 na winst van de Maleisië Masters betrokken bij een auto-ongeluk en liep daarbij ernstige verwondingen op aan zijn gezicht.

De Chinese badmintonners ontbreken ook in Thailand. Zij mijden de toernooien daar uit angst voor het virus. Aan het einde van de maand wordt in Thailand ook de World Tour Finals gehouden.

Voetbal: City-verdediger Eric Garcia heeft corona en ontbreekt tegen Chelsea

15.12 uur: Enkele uren voor de uitwedstrijd tegen Chelsea heeft Manchester City weer een speler zien afhaken vanwege een besmetting met het coronavirus. De Engelse club meldde dat de Spaanse verdediger Eric Garcia positief heeft getest, net als een lid van de staf van hoofdtrainer Pep Guardiola. Beiden zijn in zelfisolatie gegaan. De wedstrijd op Stamford Bridge tegen Chelsea (aftrap 17.30 uur) gaat wel door.

Het coronavirus waart al een tijdje rond in de selectie van City. Vlak voor de kerstdagen testten Kyle Walker en Gabriel Jesus positief. Begin deze week kwamen daar nog drie spelers bij. Het leidde ertoe dat de wedstrijd tegen Everton niet doorging.

„We hadden kunnen spelen, maar het was een groot risico. We hadden Everton kunnen infecteren”, zei Guardiola een dag voor het duel met Chelsea. De Spaanse trainer belde zijn collega Carlo Ancelotti van Everton persoonlijk op om uitleg te geven. „Kijk naar Newcastle United, daar zijn meer dan twintig spelers geïnfecteerd. Het kan bij ons ook gebeuren, bij Fulham, of waar dan ook. Daarom doen we precies wat de Premier League ons voorschrijft.”

De clubleiding van City kondigde dit weekeinde aan onderzoek te doen naar het nieuwjaarsfeestje dat verdediger Benjamin Mendy eerder in de week organiseerde. De Fransman zou daarbij ook mensen van buiten zijn eigen huishouden hebben ontvangen, iets wat in strijd is met de Britse coronaregels.

Voetbal: Topschutter Haaland maakt rentree in de basis bij Dortmund

14:43 uur: De Noorse topschutter Erling Haaland staat na zijn blessure direct weer in de basis bij Borussia Dortmund. Haaland verschijnt om 15.30 uur aan de aftrap van de thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg. Haaland ontbrak de laatste weken voor de winterstop vanwege een spierblessure. Hij werkte in Qatar aan zijn herstel.

De 20-jarige Noorse spits, afgelopen jaar uitgeroepen tot ’Golden Boy’ (grootste talent) op de Europese voetbalvelden, was in acht competitieduels goed voor tien doelpunten. In de Champions League maakte hij zes goals in vier groepswedstrijden. Zonder Haaland pakte Dortmund slechts 4 punten in de laatste vier competitieduels voor de korte winterstop. De tegenvallende resultaten leidden tot het ontslag van trainer Lucien Favre.

Bij Wolfsburg, dat als nummer 5 van de Bundesliga 2 punten voor staat op Dortmund, heeft Wout Weghorst een basisplaats. De spits scoorde al negen keer.

Basketbal: Philadelphia 76ers blijven winnen in NBA

09:25 uur De basketballers van Philadelphia 76ers zijn bezig aan een sterke seizoensstart in de NBA. De ’Sixers’ boekten tegen Charlotte Hornets hun vijfde overwinning in zes wedstrijden: 127-112. De ploeg uit Philadelphia verloor vooralsnog alleen vlak na kerst van Cleveland Cavaliers.

Tegen Charlotte Hornets was het vooral een zege van het collectief. Zes spelers van de Sixers eindigden qua punten in de dubbele cijfers, met Tobias Harris als topschutter (24 punten). Ben Simmons tekende voor een zogeheten triple-double: 15 punten, 12 rebounds en 11 assists. Joel Embiid was met 19 punten en 14 rebounds ook belangrijk. Bij de Hornets moest het vooral komen van Terry Rozier, die 35 punten bij elkaar schoot.

Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019, incasseerde bij New Orleans Pelicans al de vierde nederlaag van het seizoen (120-116). Zonder de geblesseerde James Harden won Houston Rockets van Sacramento Kings: 102-94. John Wall was met 28 punten de beste schutter bij de Rockets, die hun tweede zege van het seizoen vierden.