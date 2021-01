Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: ’FIFA schort gokschorsing Atlético-verdediger Trippier op’

09:54 uur De wereldvoetbalbond FIFA heeft volgens Spaanse media de schorsing van Kieran Trippier opgeschort. De Engelse voetbalbond FA legde de rechtsback van Atlético Madrid vorige maand een schorsing van tien weken op, omdat hij de strenge regels voor voetballers wat betreft gokken heeft overtreden. Atlético, titelkandidaat in de Spaanse competitie, tekende beroep aan.

Volgens onder meer El Pais heeft de FIFA besloten om de schorsing op te schorten gedurende de beroepsprocedure. Dat zou betekenen dat Trippier voorlopig kan blijven voetballen voor Atlético. De Engelsman behoort niet tot de selectie die trainer Diego Simeone zaterdag samenstelde voor de uitwedstrijd tegen Alavés, die zondagmiddag om 16.15 uur begint. Zonder Trippier won Atlético woensdag met 1-0 van Getafe. Bij winst op Alavés nemen de Madrilenen de koppositie in La Liga weer over van stadgenoot Real, dat 1 punt meer heeft.

Basketbal: Philadelphia 76ers blijven winnen in NBA

09:25 uur De basketballers van Philadelphia 76ers zijn bezig aan een sterke seizoensstart in de NBA. De ’Sixers’ boekten tegen Charlotte Hornets hun vijfde overwinning in zes wedstrijden: 127-112. De ploeg uit Philadelphia verloor vooralsnog alleen vlak na kerst van Cleveland Cavaliers.

Tegen Charlotte Hornets was het vooral een zege van het collectief. Zes spelers van de Sixers eindigden qua punten in de dubbele cijfers, met Tobias Harris als topschutter (24 punten). Ben Simmons tekende voor een zogeheten triple-double: 15 punten, 12 rebounds en 11 assists. Joel Embiid was met 19 punten en 14 rebounds ook belangrijk. Bij de Hornets moest het vooral komen van Terry Rozier, die 35 punten bij elkaar schoot.

Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019, incasseerde bij New Orleans Pelicans al de vierde nederlaag van het seizoen (120-116). Zonder de geblesseerde James Harden won Houston Rockets van Sacramento Kings: 102-94. John Wall was met 28 punten de beste schutter bij de Rockets, die hun tweede zege van het seizoen vierden.