Jos van Emden breekt vijf ribben bij valpartij in Giro

Een ambulance kwam het parcours op om de gevallen renners met fysieke schade te helpen. Jos van Emden was een van de slachtoffers. Met een gescheurd shirt bleef de tijdrijder van Jumbo-Visma lang op de grond liggen. Uiteindelijk moest de nummer 99 van het klassement opgeven. Uit onderzoek in het ziekehuis bleek later dat Van Emden vijf gebroken ribben, een longkneuzing en verschillende schaafwonden heeft overgehouden aan de val.

Zijn ploeggenoten Tobias Foss uit Noorwegen en de Italiaan Edoardo Affini waren eveneens betrokken bij de val, maar konden de etappe wel vervolgen.

„Voor ons was het geen beste rit vandaag”, zei ploegleider Arthur van Dongen. „Na alle dagen dat we hebben geprobeerd om bij de ontsnappingen te zijn, hadden we vandaag het plan om de krachten te sparen voor de zware laatste week die eraan komt.”

De ploegleider wilde inspelen op de harde wind aan het begin van de race. „Jos en Edoardo hadden de opdracht om Tobias Foss hier zo goed mogelijk doorheen te brengen. Toen gebeurde die massale valpartij waardoor we Jos verloren. Het is natuurlijk een enorme domper dat we zo’n belangrijke pion in de laatste week moeten missen. Niet alleen voor het team, maar ook met name voor Jos zelf. Hij maakt het naar omstandigheden gelukkig goed.”

Het peloton moest op de weg wachten tot de hervatting. Ⓒ screenshot

Ook klassementsrenner Emanuel Buchmann (BORA-Hansgrohe) ging neer en stapte niet meer op. De Duitser was de nummer zes van het algemeen klassement. Hij heeft een lichte hersenschudding en meerdere kneuzingen in zijn gezicht.