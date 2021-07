Nyck de Vries aan leiding in Formule E, vóór Robin Frijns

De Vries eindigde in Londen twee keer als tweede. Tijdens een chaotische, tweede race finishten veel concurrenten buiten de punten. De coureur uit Sneek heeft nu 95 punten verzameld, met nog twee wedstrijden te gaan in Berlijn.

Landgenoot Robin Frijns is nu de nummer twee in de strijd om het kampioenschap. Na een dertiende plaats op zaterdag reed de coureur van Envision Virgin Racing een dag later naar de vierde stek en noteerde hij ook de snelste ronde. Frijns heeft 89 punten.

Mercedes’ Formule 1-teambaas Toto Wolff was ook aanwezig in Londen en liet zich ontvallen dat in zijn ogen zowel De Vries als zijn teamgenoot Stoffel Vandoorne een (nieuwe) kans verdient in de koningsklasse van de autosport. De Vries werd in 2019 wereldkampioen in de Formule 2, maar een stoeltje in de Formule 1 zat er niet in. Vandoorne reed twee volledige seizoenen voor McLaren.