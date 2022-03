Magnussen vervangt ontslagen Rus Mazepin bij Formule 1-team van Haas

De Deen zal naast Mick Schumacher het seizoen afmaken en heeft tevens een contract voor meerdere seizoenen getekend bij de Amerikaanse renstal. Magnussen startte 119 keer tijdens een GP in de koningsklasse van de autosport. Bij zijn debuut reed hij direct het podium op.

„Het was geen moeilijke beslissing”, zei teambaas Günther Steiner. „We weten wat Kevin kan en hebben vertrouwen in hem. Bovendien is hij per direct beschikbaar.” Het is de bedoeling dat Magnussen de komende dagen al in Bahrein in actie komt op de testdagen.

Niet verwacht

Magnussen zei verrast te zijn. „Ik had dit telefoontje niet verwacht, maar was meteen zeer enthousiast. Eerlijk gezegd was ik op zoek naar andere mogelijkheden. Maar de kans terug te keren in de Formule 1 en dan ook nog bij een team dat ik heel goed ken was te mooi om te laten liggen. Ik kan niet wachten om weer achter het stuur te gaan zitten.”

Hij begon zijn F1-carrière bij McLaren, om vervolgens via Renault in 2017 te rijden voor Haas. Daar reed hij tot en met 2020 voor.

Magnussen zou dit raceseizoen het IMSA-kampioenschap rijden voor het team van Chip Ganassi Racing en voor Peugeot het Hypercar-project. Beide contracten zijn per direct opgezegd.

Mazepin krijgt inreisverbod van EU

De ontslagen Mazepin mag de Europese Unie niet langer in en kan niet meer bij eventueel in de EU gestald geld. Datzelfde geldt voor zijn vader. Die was tot de Russische inval in Oekraïne een belangrijke sponsor van Mazepins voormalige renstal Haas. De familie moet haar banden met het Kremlin bekopen en is op de nieuwste Europese sanctielijst beland.

Het kunstmestbedrijf van Dmitri Mazepin, Uralchem, levert belangrijke inkomsten voor het regime van president Poetin, stelt de EU. Daarmee zou hij ook schuld hebben aan de oorlog in Oekraïne. Omdat Mazepin senior de belangrijkste geldschieter was achter zijn zoons racecarrière, krijgt ook junior sancties opgelegd.