NK Afstanden mogelijk in gevaar voor Ronald Mulder, Janno Botman en Michelle de Jong

Het drietal van Team Reggeborgh is niet fit en heeft een coronatest ondergaan, waarvan de uitslag later deze woensdag bekend wordt. Mochten deze uitslagen positief zijn, dan zal contactonderzoek moeten uitwijzen wie er wel of niet in Thialf aan de start mag verschijnen op basis van het coronaprotocol. Sprinter Mulder heeft verhoging, maar hij testte al wel negatief.

De NK Afstanden zijn vanaf vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 november de officiële start van het langebaanseizoen. Begin deze maand testte tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis, overgekomen van Team Jumbo-Visma, positief tijdens een trainingskamp in Inzell. De voltallige selectie en staf van Team Reggeborgh ging daarna in quarantaine.