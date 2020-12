Mick Schumacher altijd in spotlights

Mick Schumacher in zijn Haas Ⓒ F1 Team Haas

SAKHIR - De Formule 1 betreden met de achternaam Schumacher, dat is een garantie voor aandacht én vragen over je vader. De aanstaande Haas-coureur Mick (21) heeft het voordeel dat hij inmiddels gewend is aan het mediaspektakel rond hem heen.