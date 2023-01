Advocaat pakt eerste zege met ADO, PEC wint tweede periodetitel

ADO moest op bezoek bij Dordrecht en kwam al na dik twintig minuten met een man meer te staan doordat Jari Schuurman met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Mario Bilate verzilverde het overwicht kort voor rust vanaf elf meter: 0-1. Dat bleek voldoende voor de zege, de eerste van Dick Advocaat sinds hij eind 2022 het roer overnam in Den Haag.

Voor PEC Zwolle is 2023 op de gewenste manier begonnen. De ploeg van Dick Schreuder kwam tegen Almere City vroeg op achterstand via José Pascual Alba Seva, kortweg Pascu, maar zorgde via Thomas van den Belt niet veel later alweer voor de gelijkmaker. Niet lang na rust leek het tij te keren in het voordeel van de Blauwvingers toen Jorrit Smeets bij Almere mocht vertrekken met een rode kaart, maar het waren de bezoekers die dankzij Jeredy Hilterman een nieuwe voorsprong grepen. PEC draaide het echter opnieuw om en mocht na goals van Rav van den Berg en Apostolos Vellios alsnog drie punten bijschrijven: 3-2. Met de zege grijpen de Zwollenaren de tweede periode in de ’KKD’.

PEC profiteert dubbel van de late zege doordat MVV niet wist af te rekenen met De Graafschap. De Doetinchemmers pakten via Philip Brittijn de voorsprong, maar met goals van Nicky Souren en Ruben van Bommel hadden de Limburgers kort na rust alle schade weer gerepareerd. In de slotminuut liet de ploeg van Maurice Verberne zich door Jeffry Fortes echter alsnog de kaas van het brood eten: 2-2.

NAC rekende in eigen huis af met Jong PSV (2-1), maar kreeg wel een wonderschone tegengoal om de oren.

Heracles had het in Alkmaar erg lastig met Jong AZ. Heel lang leek het duel op 0-0 af te stevenen, maar in de 91e minuut zorgde Rigino Cicilia voor 0-1. Toch werd het alsnog een puntendeling, doordat Wouter Goes in de 95e minuut de 1-1 maakte.

FC Den Bosch kreeg in eigen huis een flinke veeg van Jong FC Utrecht: 1-4. Jong Ajax en FC Eindhoven deelden de punten (1-1), terwijl TOP Oss wist af te rekenen met Telstar (2-1). VVV en Helmond, waar de nieuwe trainer Bob Peeters voor het eerst op de bank zat, bleven steken op 1-1. Willem II met Reinier Robbemond ook al onder leiding van een nieuwe trainer, boekte de eerste zege van 2023 tegen Roda: 1-0.