Sport Kort: Japanse zwemmer geschorst wegens affaire

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zwemmen: Japanner Seto geschorst wegens schandaal

12.07 uur: De Japanse zwemfederatie heeft zwemmer Daiya Seto (26) tot het einde van het jaar geschorst. De straf voor de olympiër is het gevolg van een buitenechtelijke affaire, waarvoor hij zich inmiddels publiekelijk heeft verontschuldigd.

Onlangs verspreidde een Japanse tabloid beelden waarop te zien is hoe de getrouwde Seto met zijn minnares een zogenoemd ’liefdeshotel’ betreedt. In Japan wordt van sporters verwacht dat zij zich voorbeeldig gedragen en dus werd Seto bestraft. De Japanse bond heeft Seto tot het einde van het jaar verboden om aan wedstrijden deel te nemen of mee te trainen met de nationale ploeg. De deelname aan de Olympische Spelen van Tokio is niet in gevaar voor hem.

„Hoe kan ik me verontschuldigen? Ik heb mezelf afgevraagd of ik het kan, maar ik denk dat ik dat doe door verder te gaan met zwemmen en het vertrouwen te herstellen van mijn familie, die diep gekwetst is door mijn onverantwoordelijke gedrag”, aldus Seto. „Ik ben vastberaden om opnieuw te beginnen, zodat mijn familie en iedereen me weer als zwemmer zullen herkennen. Het spijt me echt.”

Seto heeft al vier gouden plakken veroverd op een WK. Op de Spelen van Rio pakte hij een bronzen medaille.

Wielersport: Bart Brentjens Challenge afgelast

11.37 uur: De Bart Brentjens Challenge vindt dit jaar geen doorgang. Het mountainbike-evenement, dat zondag 8 november zou worden gehouden, is door de organisatie geannuleerd wegens de verscherpte coronamaatregelen zoals dinsdag door premier Mark Rutte aangekondigd.

„Hoewel de organisatie er alles aan gedaan heeft dat in haar macht ligt het evenement te organiseren, heeft de realiteit de organisatie ingehaald”, aldus de organisator.

„De persconferentie van de regering heeft aangetoond dat de nieuwe maatregelen, waarbij evenementen verboden worden, minimaal vier weken gaan duren en heeft geen nieuwe inzichten getoond om het organiseren van de Bart Brentjens Challenge mogelijk te maken. Het verder uitstellen dit jaar wordt door de organisatie niet verantwoord geacht in verband met temperatuur en duisternis.”

De Bart Brentjens Challenge geldt tevens als NK mountainbike marathon.

Honkbal: Ozzie Albies blijft indruk maken in play-offs MLB

07.00 uur: De Antilliaanse honkballer Ozzie Albies heeft met een homerun en twee binnen geslagen punten voor de tweede avond op rij een belangrijke rol gespeeld voor zijn team Atlanta Braves in de play-offs van de Major League.

De Braves versloegen in de tweede wedstrijd van de finalereeks van de National League de Los Angeles Dodgers met 8-7. In de best-of-sevenserie leidt de ploeg nu met 2-0.

Albies sloeg net als maandag in de negende inning een homerun. Daarmee liet hij dinsdagavond (lokale tijd) het achtste punt voor zijn team aantekenen. Het was een van de drie honkslagen en twee binnen geslagen punten van de tweede honkman.

In de laatste slagbeurt van Los Angeles werd het nog spannend toen de ploeg met vier punten terugkwam tot 8-7. Verder lieten de werpers van Atlanta het niet komen. Werper Kenley Jansen van de Dodgers bleef net als een dag eerder, toen zijn ploeg met 5-1 verloor van Atlanta, aan de kant.

In de derde wedstrijd van de finale in de American League versloegen de Tampa Bay Rays de Houston Astros met 5-2 en namen daarmee een 3-0 voorsprong in wedstrijden. De ploeg uit Florida heeft nog een zege in de serie nodig om zich te plaatsen voor de World Series.

Tennis: KNLTB groeit door coronamaatregelen

06.55 uur: Algemeen directeur Erik Poel van de Nederlandse tennisbond KNLTB geeft toe dat het best een beetje dubbel is. Voor het eerst in tien jaar heeft de tennisbond een ledenaantal dat stijgt, en fors ook. Het blijkt een gevolg van het coronavirus en de maatregelen die de overheid neemt.

„Het is raar om te zeggen, maar wij spinnen daar garen bij. We hebben heel veel zomerabonnementen verkocht en we zullen onze verenigingen ook nu aanmoedigen om korte abonnementen aan te bieden”, zegt Poel. „Tennis is bij uitstek een sport waar je de 1,5 meter kan waarborgen.”

Premier Mark Rutte noemde tennis specifiek tijdens zijn persconferentie van dinsdagavond, waarop hij onder meer vertelde dat op het betaalde voetbal na alle sportcompetities worden stilgelegd. Sporten en trainen is nog wel toegestaan, maar hooguit in groepen van vier. „Een partijtje tennis kan, maar ga alsjeblieft niet dubbelen”, zei Rutte. Poel, met een kwinkslag: „We zullen de premier nog wel een keer uitleggen dat als je kan sporten met z’n vieren, je ook kan dubbelen. Dat is minder gevaarlijk dan wanneer je met vier mensen gaat hardlopen.”

De KNLTB verwacht dat heel wat teamsporters, zoals voetballers, hockeyers en volleyballers, zich de komende weken met een racket gaan melden op de tennisbaan. „In tegenstelling tot andere sporten zagen we in de zomer ook al een enorme ledengroei”, aldus Poel. De clubs kregen er ruim 18.000 tijdelijke leden bij. De jaren daarvoor verkochten ze steeds ongeveer 2500 zomerlidmaatschappen. „En van die tijdelijke leden is 40 procent ’vast’ lid geworden. Tennis is een sport die past bij de behoefte van de hedendaagse sporter. Die wil sporten wanneer het hem of haar uitkomt. We moedigen onze clubs nu ook weer aan om flexibele lidmaatschappen aan te bieden. Bewegen is goed voor je weerbaarheid, dus we zijn blij dat er in ieder geval nog getennist kan worden.”

De tenniscompetitie zou nog twee weken duren, maar de KNLTB heeft besloten die vervroegd te stoppen. „We kunnen wel vier weken wachten en dan misschien weer verder gaan, maar dan zitten we al bijna in de arrenslee”, aldus Poel. „We zetten een streep onder dit seizoen. We gaan lekker trainen en vrij spelen. Hopelijk kunnen we in het voorjaar weer aan de reguliere competitie beginnen.”