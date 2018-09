Pijnlijke constatering Thierry Henry

"Op dit moment zou van Arsenal alleen Alexis Sanchez in de basis staan bij Tottenham Hotspur. Dat is moeilijk voor mij als Arsenal-man, maar je moet eerlijk zijn", aldus Henry tegenover Sky Sports. De Fransman staat te boek als één van de beste voetballers ooit in het shirt van Arsenal.

De Chileen Alexis Sanchez Ⓒ Reuters

Arsenal begint zondag met veertien punten minder dan de Spurs aan het uitduel. The Gunners hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. De nummer zes van Engeland moet nog alle zeilen bijzetten om een plek in de voorrondes van de Champions League veilig te stellen.

Lastig parket

Arsenal bezet de zesde plek in Engeland. In 2004 greep de ploeg van trainer Arsene Wenger voor het laatst de landstitel. Henry eindigde dat seizoen als nummer één op de topscorerslijst. De voormalig aanvaller scoorde dertig keer.

