Willem II geeft supporters Europese wedstrijden cadeau

De ploeg van trainer Adrie Koster stond op de vijfde plaats in de eredivisie toen het seizoen vanwege de coronacrisis voor beëindigd werd verklaard. De KNVB besloot Willem II een ticket voor de voorrondes van de Europa League te geven.

Het is onduidelijk wanneer het nieuwe seizoen begint en wanneer er toeschouwers welkom zijn in de stadions. De overheid wil in principe pas fans toelaten bij grote evenementen als er een vaccin is gevonden, maar dat kan nog lang duren. De KNVB hoopt dat er al eerder onder bepaalde voorwaarden gefaseerd toeschouwers mogen zijn bij voetbalwedstrijden.

Vanaf dinsdag kunnen fans van Willem II hun seizoenkaart verlengen. De tarieven blijven hetzelfde als voor dit seizoen. De supporters krijgen naar rato geld terug als ze vanwege de corona-maatregelen bij wedstrijden niet naar het stadion mogen.