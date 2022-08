Mourinho betoverde Wijnaldum: ’Toen wist ik dat ik naar AS Roma wilde’

Wijnaldum werd bij zijn aankomst op de luchthaven van Rome door veel supporters opgewacht. „Ik ben een best verlegen persoon als het op dit soort dingen aankomt, maar ik ben verbaasd over wat de fans voor me deden. Ik wist dat de sfeer hier heel goed kon zijn, maar toch vond ik de ontvangst hier geweldig.” De Nederlander komt voor een jaar op huurbasis over van Paris Saint-Germain.

Wijnaldum stapte vorig jaar transfervrij over van Liverpool naar de Franse kampioen. De oud-speler van Feyenoord, PSV en Newcastle United begon het seizoen bij PSG als basiskracht, maar raakte zijn plek al snel kwijt. De 31-jarige middenvelder ontbrak eind vorig seizoen in de selectie van Oranje voor de start van de Nations League, hoewel hij normaal gesproken na Virgil van Dijk de tweede aanvoerder is.