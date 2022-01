Tom Dumoulin ontbreekt bij trainingskamp Jumbo-Visma door ’close contact’ met besmet persoon

De Nederlandse wielerploeg maakte vanmiddag de plannen voor het komende seizoen bekend tijdens het trainingskamp in Spanje.

Sportief manager Merijn Zeeman laat tegenover de Telegraaf zijn licht schijnen over zijn sterren van de ploeg voor komend seizoen.

Lees in onderstaand verhaal alles over de plannen van Jumbo-Visma in 2022

Deelname Giro

Dumoulin neemt in ieder geval vanaf 6 mei deel aan de Ronde van Italië, de rittenkoers die hij in 2017 won. Zijn ploeg Jumbo-Visma bevestigde dinsdag tijdens de teampresentatie in Alicante dat de 31-jarige Limburger de kopman is in de Giro.

Dumoulin nam een jaar geleden een pauze omdat hij mentaal klaar was met wielrennen. In mei begon hij weer serieus met trainen met het oog op de tijdrit op de Olympische Spelen in Japan. Zonder veel wedstrijdkilometers in de benen pakte hij daar het zilver, achter zijn ploeggenoot Primoz Roglic.

In het najaar liep Dumoulin bij een val tijdens een training een polsbreuk op. Die verhinderde zijn deelname aan de WK in België.

Roglic en Tour

Zoals verwacht draait het in de komende Tour de France bij Jumbo-Visma om het klassement van Roglic. De Sloveen werd tweede in de Tour van 2020 na een dramatisch duel op de voorlaatste dag met landgenoot Tadej Pogacar en moest afgelopen jaar opgeven vanwege de gevolgen van een val. De Deen Jonas Vingegaard, vorig jaar verrassend tweede, Steven Kruijswijk en de Amerikaan Sepp Kuss zijn de voornaamste helpers in de bergen. Ook de deelname van de Belgische alleskunner Wout van Aert en de Australische aanwinst Rohan Dennis aan de Tour staat al vast.