Richie Porte, geslacht én gespaard door Jumbo-Visma

Richie Porte maakt nog kans op de derde plek, dankzij het buffelende Jumbo-Visma. „Leuk om vrienden te hebben in het peloton.” Ⓒ AFP

LA ROCHE - Richie Porte had donderdag na de achttiende etappe zowaar een woord van dank over voor de tempobeulen van Jumbo-Visma, die zijn kansen op een podiumplek in leven hielden. Bij enkele andere kandidaten was er waarschijnlijk vooral neiging om de Wout van Aerts op deze wielerplaneet naar de keel te vliegen.