‘In Duitsland kun je dit helemaal niet maken’

Marco van Basten. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth hoorde na afloop van de uitwedstrijd tegen Ajax dat zijn prematch-interview de aanleiding was geweest voor een rel, die zelfs internationaal is opgepikt. FOX Sports-analyticus Marco van Basten reageerde in de tv-studio met de beladen Duitse term ’Sieg Heil’ op het gesprekje tussen Wormuth en de klungelig Duits sprekende interviewer Hans Kraaij, een grappig bedoelde opmerking die helemaal verkeerd is gevallen.