Vermeend seksschandaal legt vlak voor WK-clash bom onder Servische selectie

Servië moet op de slotspeeldag vol aan de bak tegen Zwitserland. Na het verlies tegen Brazilië (2-0) en het gelijkspel tegen Kameroen (3-3) volstaat alleen een zege tegen de Zwitsers voor een plek in de achtste finales. En dan mag Kameroen ook nog eens niet met een betere uitslag winnen van de vijfvoudige wereldkampioen uit Zuid-Amerika.

Elke afleiding voor de Serviërs is dan ook uit den boze. En nu steken de geruchten over een vermeend seksschandaal binnen de selectie ook nog eens de kop op.

Vlahovic ontkent seksschandaal

Spits Dusan Vlahovic (Juventus) zou een affaire hebben met de vrouw van reservedoelman Predrag Rajkovic (Mallorca). Het zou meteen de reden zijn waarom Vlahovic, die de Oude Dame 82 miljoen kostte en dit seizoen zes keer scoorde in tien competitiewedstrijden, niet van de bank zou komen op het WK.

Maar die berichten worden met klem ontkend. Vlahovic verweerde zich op een persconferentie in Qatar. „Sorry dat ik hier op deze manier moet beginnen, maar ik moet hierover spreken omdat mijn naam door het slijk wordt gehaald”, aldus de Servische goalgetter. „Het is te absurd voor woorden. Het is duidelijk dat de mensen die dit verspreiden zich vervelen en niks beter te doen hebben. Ze zijn gefrustreerd of boos, en ze willen het nationale team gewoon tegenwerken.”

Ridicuul

Vlahovic overweegt dan ook juridische stappen. „De sfeer binnen de nationale ploeg is nog nooit zo goed geweest”, klinkt het. „We zijn meer verenigd dan ooit. Deze verhalen zijn dan ook ridicuul. Ik wil mijn naam en integriteit dan ook beschermen. Het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik had gehoopt dat ze ons zouden steunen vlak voor zo’n belangrijke wedstrijd, maar niet dus. Het gaat dan ook nog eens over mensen die nog niks bereikt hebben in hun leven. Het zijn kleine mensen, die geen extra aandacht verdienen door mijn naam.”

Ana Cakic, de vrouw van reservedoelman Rajkovic, reageerde via haar Instagram-pagina op de ’affaire’ met Vlahovic, na een tweet van een Servische journaliste.

„We hebben al erger overleefd, geloof me. Bedankt aan alle journalisten die mij genegeerd hebben en niks gepubliceerd hebben over de gezondheidstoestand van onze zoon.”

Zwitserland moet mogelijk doelman Sommer missen tegen Servië

Het Zwitserse voetbalteam moet het in de laatste groepsfaseduel op het WK overigens mogelijk stellen zonder doelman Yann Sommer. De keeper van Borussia Mönchengladbach ontbrak donderdag vanwege een verkoudheid op de training. Ook verdediger Nico Elvedi ontbrak op de training ter voorbereiding op de wedstrijd van vrijdag tegen Servië.

Sommer zou donderdagmiddag oorspronkelijk ook aanschuiven bij de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd, maar de naam van de doelman werd geschrapt. Manuel Akanji neemt nu plaats naast bondscoach Murat Yakin.

Zwitserland speelt vrijdagavond om 20.00 uur tegen Servië om een plek in de achtste finales op het WK. Zwitserland won eerder op het WK met 1-0 van Kameroen en verloor met 1-0 van Brazilië. Sommer en Elvedi speelden beiden twee keer de hele wedstrijd.

Gregor Kobel van Borussia Dortmund is de mogelijke vervanger van Sommer.