Douwe de Vries (37) wil nog één keer verbazen

Douwe de Vries: „Leeftijd, wat is dat nou? Het gaat niet om dat nummertje wat erbij staat, maar hoe je lijf is.” Ⓒ ANP

WOLVEGA - De NK afstanden zijn normaal gesproken het laatste kwalificatietoernooi van zijn schaatscarrière. „Het schiet zo nu en dan door m’n hoofd, maar ik probeer de gedachte dan wat weg te duwen. Het idee alleen al heb ik zeker niet nodig om me op te peppen. Ik ga er gewoon vol voor en zie dan wel waarvoor ik me heb geplaatst”, zegt Douwe de Vries aan de vooravond van de alles-of-niets driedaagse in Thialf.