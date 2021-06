Drama voor Max Verstappen verzacht door dure fout Lewis Hamilton

De start verliep zonder grote incidenten en de top drie bleef ongewijzigd. Wel klom Perez direct twee plaatsen, van zes naar vier. Een ronde later slaagde Lewis Hamilton er wel al in Charles Leclerc voorbij te steken. Max Verstappen had er iets langer voor nodig, maar passeerde uiteindelijk ook de Monegask. Kort daarna slaagde ook Pérez daarin.

De eerste pitstop van beiden zorgde voor een kentering. Hamilton had een hele trage stop, terwijl Verstappen slechts twee seconden binnen was. Daardoor kwam de Nederlander enkele seconden voor zijn concurrent uit. Ook Pérez kwam na zijn pitstop voor de Brit de baan op.

Hamilton had moeite om Pérez te passeren. Sterker nog hij kwam er lang niet eens aan toe om een serieuze aanval te doen op de positie van de Mexicaan, die langzaam zelfs wegreed van de regerend wereldkampioen. Verstappen bouwde op zijn beurt weer wat marge uit op zijn teamgenoot, waardoor het er al snel goed uitzag voor het duo van Red Bull Racing.

Klapper Lance Stroll

In ronde 31 kantelde dat perspectief ineens, toen Lance Stroll - die toen nog op de vierde plek lag - een klapper maakte. Doordat de safety car de baan op moest, schoof het hele veld achter Verstappen in elkaar.

Max Verstappen rijdt hier nog voor Sergio Perez uit. Ⓒ ANP/HH

Verstappen kende echter een goede herstart en ook Pérez hield Hamilton achter zich. Hamilton probeerde nog een keer aan te vallen bij Pérez, maar slaagde er niet in om hem te passeren. Het leek allemaal crescendo te gaan voor Verstappen, totdat op enkele ronden van het einde op het lange rechte stuk de linker achterband van zijn auto het begaf, waardoor zijn zeker lijkende zege in rook opging. Het was eigenlijk een kopie van wat Stroll eerder in de race was overkomen.

Na een lange onderbreking werd de race hervat en konden er na de formatieronde nog twee omlopen worden afgewerkt. Daarin moest Pérez zijn eerste plaats verdedigen tegen Hamilton. De Brit kende een topstart, maar reed vervolgens rechtdoor en finishte buiten de punten.

Pérez kwam vervolgens niet meer in de problemen en reed naar de tweede Grand Prix-zege uit zijn loopbaan. Sebastian Vettel werd tweede, Pierre Gasly derde. Verstappen blijft de leider in de WK-stand.

Bekijk hier alle uitslagen en standen van dit seizoen van de Formule 1.