Heroïsche zege geeft Poels opkikker in crisistijd

Wout Poels juicht an het winnen van Luik-Bastenaken-Luik in 2016. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zeker nu Wout Poels al vijf weken thuis in Monaco op zijn roller virtuele kilometers wegtrapt, doet een terugblik naar het mooiste wielermoment uit zijn loopbaan verlangen naar een tripje in de buitenlucht. Daar moet hij nog even geduld voor opbrengen, maar de beelden van die 24e april in 2016 geven hem voor even een opkikker. Poels herinnert zich nog dat hij de gordijnen opentrok en dacht: getver, wat een weer. Dat hij aan het einde van die dag op heroïsche wijze Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam zou schrijven, was eigenlijk geen moment door zijn hoofd geschoten.