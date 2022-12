Argentinië na mooiste Messi-show van WK naar finale

Dan is het wel te hopen, dachten de Zuid-Amerikaanse fans aanvankelijk nog, dat de zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar heel blijft en ook aan de aftrap kan verschijnen. Bijna 88.966 toeschouwers hielden in de eerste helft vele keren hun hart vast. Op het moment dat de bal op andere plekken van het speelveld was, stond de 35-jarige Messi maar te rekken en te strekken. Hij voelde al na tien minuten aan de hamstrings in zijn linkerdijbeen. En hij bleef er aan voelen. Telkens stond hij stil en betastte hij opnieuw de pijnlijke plek.

Maar denk nu niet dat dit hem ervan weerhield om te schitteren op het meest cruciale moment voor zijn land. Argentinië had hem nodig en dat voelde Messi. Zoals hij het ook voelde in de kwartfinale tegen Nederland. Toen maakten ze hem nog kwaad en stuwde hij gekrenkt en gedreven door wraak richting Louis van Gaal zijn ploeg naar de halve finale. Nu waren adrenaline en passie, versterkt door meer dan 40.000 Argentijnen in het stadion, zijn drijfveren.

Sensationele dribbels

Wat hij ondanks fysiek ongemak liet zien tegen de Kroaten tartte elk voorstellingsvermogen. Messi werd per minuut briljanter, had sensationele dribbels, krankzinnige schijnbewegingen en ingevingen waar geen Kroaat op rekende. Johan Cruijff, zo vertelde Wim Jansen een paar jaar terug, begon in Japan ooit aan een wedstrijd met de wetenschap dat hij een kapotte dijbeenspier had. Omdat de (financiële) belangen voor zijn destijds Amerikaanse club groot waren deed Cruijff gewoon mee en deed die middag alles met zijn rechterbeen. ,,Alleen de allergrootsten kunnen dat’’, zei Jansen vol bewondering.

Julián Álvarez botst met Dominik Livakovic. Ⓒ ANP/HH

Dat Messi de allergrootste is liet hij in het Lusail-stadion ook zien. Alles was op deze zwoele avond (25 graden) geniaal aan hem. Messi was 90 minuten lang de Emir van het WK, zijn ploeggenoten renden zich als ministers een slag in de rondte. Toen hij tien minuten voor rust een strafschop mocht nemen, die werd toegekend omdat de Kroatische doelman Dominik Livakovic Argentinië-aanvaller Julian Alvarez blokkeerde, ramde hij die vol overtuiging in de kruising.

Kort daarna zorgde Alvarez, die onder de vleugels van de door Messi zo geliefde coach Pep Guardiola gedijt bij Manchester City, met een indrukwekkende solo voor 2-0. Daarmee had het jonge talent (22 jaar) een groot aandeel in de score, maar in die fase ging Messi tussen al het getrek aan zijn dijbeen nog steeds als een virtuoze dribbelaar tekeer. Bij vlagen was het angstaanjagend en hij deed er Modric, toch ook een wereldspeler op dit toneel, mee verschrompelen.

Hoogtepunt

Het hoogtepunt van al dat moois kwam in de 69e minuut, toen hij andermaal voor een tsunami in de lichtblauwe-witte zee op de tribunes zorgde. Zijn solo vanaf de zijlijn, zijn schijn- en passeerbewegingen bij de Kroatische verdedigers en de uiteindelijke assist voor de goal van wéér Alvarez waren allemaal om te smullen. Zelfs zijn eigen ploeggenoten keken elkaar verrukt aan en stormden op hem af achter het doel, waar Messi de Argentijnse aanhang opzocht.

Messi voelt aan zijn hamstrings. Ⓒ Getty Images

Met die assist evenaarde hij die andere held van de Argentijnen, Diego Maradona, die op alle WK’s die hij speelde naast al zijn goals acht assists had. In aantallen WK-duels is hij op gelijke hoogte gekomen met Lothar Matthaus. Er zullen nog wel wat records sneuvelen.

Ja, Argentinië had een strafschoppenserie nodig tegen Oranje om verder te komen. Het struikelde in de eerste wedstrijd van de groepsfase ook nog over Saoedi-Arabië (2-1 nederlaag), maar het laat met een tactisch goed geschoolde coach die niet met drie of vijf verdedigers speelt, op het WK zien dat het buiten Messi genoeg in huis heeft om daadwerkelijk een gooi naar de wereldtitel kan doen.

De Kroaten zijn afgeserveerd en ook dat is niet vreemd, want die zijn diverse keren in het toernooi door het oog van de naald gekropen. In de groepsfase wonnen ze slechts één partijtje tegen Canada en in de knock-outfase waren er twee verlengingen en twee strafschoppenseries nodig om deze halve finale te halen.