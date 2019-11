Ziyech: ’We kunnen onze borst nat maken’

Ajax moet het in Stade Pierre-Mauroy stellen zonder de geschorste Daley Blind en Joël Veltman. „Vanaf het begin van het seizoen staan ze achterin. Ze zijn belangrijk voor ons. Ik heb er veel vertrouwen in dat de twee die er nu gaan staan goed gaan spelen, ” aldus Ziyech.

Ziyech denkt dat Ajax op dezelfde voet is doorgegaan na vorig aar ondanks het vertrek van 2 of 3 belangrijke spelers. „We zijn meer ervaren geworden. In vergelijking met vorig jaar kunnen we elkaar nog beter vinden.”